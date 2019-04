Cani pericolosi e mordaci: sotto stretto controllo 70 animali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BELLUNO - Summit ieri in Prefettura, con forze di polizia e Usl, per fare in modo che quanto accaduto a Agordo non si ripeta più e che per cani classificati pericolosi si intervenga subito. «È stata una verifica preliminare - spiega il prefetto Francesco Esposito - , poi andrà fatto un lavoro più approfondito». Il tavolo non si è incentrato sulla morte di Kaos. «Siamo partiti dal caso specifico- prosegue il prefetto -, ma non ci soffermati su questo, perché, ovviamente, sarà all'autorità giudiziari stabilire se c'è stato reato. Dal canto nostro abbiamo invece verificato qual è la situazione i termini generali e se si può fare qualcosa per prevenire. Coinvolgendo anche la Usl, stiamo lavorando sulle registrazioni di cani pericolosi e studiando se e come incrociare questi dati con quelli che riguardano i proprietari e situazioni di proprietari che possono essere maggiormente esposti».