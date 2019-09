Altra pioggia di massi sull'Agordina, è allarme: «Qui ci scappa il morto»

SEDICO - Ennesimo masso che piomba sull'Agordina, non interessando fortunatamente i veicoli che transitavano sulla strada. È accaduto ieri in tarda mattinata a Sedico, Tra il Peron e la Stanga, quando un sasso di medie dimensioni si è staccato dalla parete sovrastante, rotolando e portandosi dietro altri frammenti di roccia. È il terzo episodio simile sulla 203, nell'ultimo periodo dopo Vaia. In tanti temono che prima poi ci scappi il morto e così l'onorevole di Forza Italia, con una nota diffusa ieri chiede a Veneto Strade, ente gestore dell'arteria di intervenire per la sicurezza. Gli risponde l'amministratore delegato di Veneto Strade, Silvano Vernizzi: «Se ha la soluzione, lo ascoltiamo».



Il distacco è accaduto all'altezza della chilometrica 9 e 800 sull'Agordina poco dopo mezzogiorno, senza causare danni a persone o cose. Sono stati motociclisti e passanti a rimboccarsi le maniche per primi e a sgomberare la strada, per rendere libero il passaggio.





