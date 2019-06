Acqua pesante nel Bellunese: bollette stellari, nuove regole e retroattive

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BELLUNO - Acqua pesante: scattano i dubbi degli utenti bellunesi. Sono diversi i cittadini che si stanno rivolgendo agli uffici di Bim Gsp. Tutti con in mano l'ultima bolletta del servizio idrico. Perché, a quanto pare, la cifra a piè di lista è un po' alta. O meglio, più alta del normale. C'è qualcuno che lamenta qualche centinaio di euro di troppo, qualcun altro che guarda la quantità di metri cubi consumati e non riesce a far tornare i conti. Per tutti i casi, però,...