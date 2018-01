Luigi, il bibliotecario, sale sul bus per andare al lavoro: stroncato da un infarto

di Alessia Trentin

BELLUNO - Amava i libri e amava il suo impiego di bibliotecario. Luigi Gasperin, 62 anni, è morto ieri mattina andando al lavoro. Nell’atto di salire sull’autobus, atteso come ogni giorno alla fermata di Safforze, si è sentito male, è quindi sceso, ma subito si è accasciato a terra. Inutili i tentativi di rianimarlo avviati dai presenti e proseguiti dai sanitari: il malore non gli ha lasciato scampo. Il direttore della biblioteca, Giovanni Grazioli, si è subito preoccupato quando, alle 8, non l’ha trovato in sede.