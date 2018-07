Codice rosso: l'ambulanza parte, ma a bordo non c'è il medico

di Olivia Bonetti

BELLUNO - Non ci sono medici al pronto soccorso di notte per uscire in caso di codici rossi: e così il Suem di Pieve di Cadore chiamò la guardia medica per coadiuvare l'intervento dell'ambulanza ma il dottore si rifiutò. Un caso emblematico quello approdato ieri in Tribunale a Belluno: sì perché il dottore che non salì sull'autolettiga è finito a processo per omissione di atti di ufficio. Il processo racconta la situazione che si vive al pronto soccorso del San Martino, ancora oggi.