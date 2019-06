di Lauredana Marsiglia

ALPAGO - Tre colpi di sirena poi la detonazione scuote il silenzio di Schiucaz. Sono le 14.45 quando il fianco della montagna, gravido di un quintale di esplosivo, si alza come in un profondo respiro per poi riadagiarsi in frantumi esattamente là dove si trovava prima. Solo una nuvola di polvere avverte che il distacco è avvenuto. Sull'altro versante, invece, nascosto alla vista delle centinaia di curiosi accorsi per assistere all'evento, salta un ampio strato di copertura vegetale che finisce in parte sulla strada. Ma è proprio qui che servirà un secondo intervento.

La testa della frana da 6mila metri cubi che dal 12 maggio minaccia l'abitato di Schiucaz, è stata aggredita, ma non decapita completamente come si sperava. Serviranno altre cariche per ultimare l'opera e aprire quindi il varco all'intervento via terra. Già ieri si è iniziato a preparare le nuove perforazioni con l'ipotesi di un secondo scoppio entro martedì o mercoledì.





