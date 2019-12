Poca acqua e con batteri, tre frazioni tra i monti rimangono a secco

di Dario Fontanive

ROCCA PIETORE - Problemi idrici in Comune di Rocca Pietore. Sono tre le frazioni a secco: Saviner di Laste, Saviner di Calloneghe, Santa Maria delle Grazie, con circa 200 persone interessate. I problemi si sono verificati sia per la carenza di acqua in alcune zone, che per la presenza di batteri come riscontrato dalle analisi periodiche che effettuate dall'Usl 1 Dolomiti. I tecnici eseguono alcune campionature di acqua proveniente dai vari acquedotti. le ultime per le tre frazioni rocchesane, hanno evidenziato delle anomalie.