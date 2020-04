LA STORIA - «Chiamasi una sorta di malattia epidemica cutanea che si sviluppa in questa provincia veneta di Belluno, nel Canale di Agordo, la quale principiò l'anno 1790, nel villaggio di Falcade, donde trasse il nome di falcadina. Credesi che tale malattia sia d'indole sifilitica perché si guarisce co' mercuriali. Essa fu colà portata, dicesi, da una donna ivi rimpatriata da Fiume dopo l'assenza di molti anni». Questa è la definizione della parola «falcadina» riportata dal Dizionario del dialetto veneziano di Giuseppe Boerio, la prima edizione è del 1829. Proprio in quegli anni la malattia serpeggiava tra le at po si diceva Tirolo) e di Udine, nella val Resia, al confine con la Slovenia: un aerale amplissimo che aveva il suo epicentro nell'Agordino, da dove si era diffusa, portata da una ragazza di Falcade che era stata contagiata a Fiume e poi era tornata a casa, da cui il nome falcadina. Il contagio imperversa per quarantasei anni, qualche medico ipotizza che si fosse infettata metà della popolazione, comunque è un avvenimento tanto epocale da entrare nel vocabolario del Boerio. Partiamo dalla fine: la malattia scompare nel 1836. Quattordici anni prima era stato aperto un ospedale riservato ai contagiati a Noach, oggi frazione del comune di La Valle Agordina, sulla strada che conduce al passo Duran. Il contagio di Falcade era del 1790, quindi in quarantasei anni il morbo ha viaggiato in lungo e in largo. Alla malattia è anche stato dedicato un libro, pubblicato nel 1840, Della falcadina, trattato patologico clinico, suddiviso in due volumi, uno di testo e uno di immagini, piuttosto atroci. Vengono trascritti, nomi, cognomi, età, residenza, professione e breve scheda medica di tutti i malati censiti: ai tempi il concetto di privacy era ben al di là da venire. L'autore è un medico di nome Giuseppe Vallenzasca, già primario dell'ospedale di Noach e medico delle miniere di Agordo (gran parte di quel che trovate in queste righe è tratto da quel libro).

IL MEDICO

«Detto morbo pestifero assunse varie forme di bruttura, contaminando di molteplici macchine impetiginose, di pustole e di tuberosità la superficie cutanea di tanti infelici, i quali sgraziatamente ne vennero presi. Altri individui furono in vece guasti più o meno gravemente da tumori, ulceri, fungosità sordidissime e da alterazioni nel sistema capillare sanguifero arterioso, e venoso cutaneo» scrive il dottor Vallenzasca che riscontra una parentela tra la falcadina e lo skerlievo, un'infezione sifilitica che, partendo dall'Ungheria, si era diffusa in Istria e Dalmazia. Da bravo medico, Vallenzasca va alla ricerca del paziente zero. C'erano stati degli episodi attorno al 1790: molti vecchi del distretto di Agordo ricordano «un certo Murer» che, dopo essersi contagiato «in Tirolo» (probabilmente in val di Fassa) «da una donna di mal costume», avrebbe trasmesso l'infezione alla moglie, ai figli e «poscia diramata in altri individui» nell'Agordino. Quindi il dottore riferisce i ricordi di un suo collega, Giuseppe Rizzi, medico «settuagenario e di buona fede» che assicura di aver curato una malattia simile alla falcadina a Fassa, parecchi anni prima della sua apparizione nel bellunese. «Un alpigiano del paese di Fassa il quale da lungo era affetto dalla scabbia, tornato da incognita lontana regione, portò in sito la contagiosa malattia», scrive il medico, «perciocché una fanciulla di 12/13 anni» che viveva nella frazione di Pera di Fassa, viene contagiata: «manifestaronsi alla stessa ulcere sordidissime nella parte superiore della faccia, al mento e nella gola, sanissime lasciando le parti genitali». La malattia serpeggia per qualche anno, ma grazie all'azione di Rizzi viene quasi debellata. Quasi perché si manifesta molto tempo dopo in uno dei membri della famiglia della ragazzina. Comunque sembra essere rimasta al di là del passo di San Pellegrino che al tempo, siamo in epoca pre napoleonica, segnava il confine tra i territori degli Asburgo e quelli della Serenissima.

FAMIGLIE COLPITE

Nel 1790 l'infezione si manifesta al di qua del San Pellegrino, a Falcade, in arrivo però non dalla vicina val di Fassa, ma dalla lontana Fiume. Nel 1790 Domenica Strim, del fu Matteo (tanto per essere ben certi dell'identificazione) torna dal golfo del Quarnero nella natìa Falcade, «infetta nei pudendi da vasti ulceri e condilomatose escrescenze». La ragazza con ogni probabilità era una prostituta, si era infettata nella Fiume asburgica e rientrata nel bellunese «tenendo nella villa assai disonesta condotta fu cagione del primitivo sviluppo della speciale infezione sifilitica che «fu chiamata poscia malattia falcadina». Insomma un'untrice a tutti gli effetti. Nel 1790 e l'anno successivo la malattia si diffonde a Falcade e nei dintorni. Arriva un secondo untore, tal Luca De Bernardi, un operaio che lavorava in una fabbrica di cordami a Venezia e si era preso la malattia da un marinaio dalmata infetto. Il contagio si sparge. «Le facili comunicazioni e relazioni facilitarono la intromissione della malattia nelle pacifiche famiglie degli agordini», quindi esce da Agordo, oltrepassa il Duran e arriva a Zoldo e Longarone, mentre nell'Agrdino si espande a Cencenighe e a Taibon. Al tempo era difficile che qualcuno si rendesse ben conto di cosa stesse accadendo e delle contromisure da prendere. «L'indolenza e la bonarietà connaturali agli alpigiani, operarono sì che il contagioso morbo acquisito potesse trascuratamente dilatarsi e lunga pezza diffondersi», scrive Vallenzasca, l'arrivo delle truppe francesi nel 1797, dopo la caduta della Serenissima contribuisce ad allargare ancora di più il contagio.

ZONA ROSSA

Arriva a Perarolo di Cadore, si espande al feltrino, e poi in Carnia, passa la valle Tagliamento e si diffonde in val Resia, fino all'attuale confine con la Slovenia, dall'altro lato si allarga nel Welschtirol, il Tirolo italiano, nella val di Fassa e nelle valli limitrofe. Il contagio avviene non soltanto per contatto fisico, ma anche attraverso gli abiti sporchi:«È così che la lingerie e gli altri più esteriori vestimenti portati lunga pezza da quei villici assai sporchi, ed insozzati dalla materia incrostata, o dalle sanie del contagio falcadino, toccati o in varia guisa maneggiato da individui sani, appiccarono a questi la malattia». Nel 1813, dopo che il morbo aveva scorrazzato per oltre vent'anni, la prefettura di Belluno ordina che venga stilata una relazione. Soltanto nel 1822 viene preso un provvedimento concreto: l'imperatore Francesco I incarica il dottor Vallenzasca di costruire e dirigere l'ospedale di Noach, mossa che si rivelerà decisiva per sconfiggere la falcadina.



