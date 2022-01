Beatrice, 15 anni, scomparsa dall'ultimo dell'anno: ricerche a Venezia. L'identikit della ragazzina

BELLUNO - Una ragazza di quindici anni di Belluno, Beatrice il suo nome, è comparsa ieri nell’elenco delle persone “ricercate” dalla trasmissione televisiva di Rai Tre “Chi l’ha visto?”. La madre non ha notizie dalle 4 del mattino del 31 dicembre, quando la giovane si è allontanata da casa ed ha smesso di dare sue notizie. La donna - riferisce sempre il sito della seguitissima trasmissione condotta da Federica Sciarelli - è preoccupata e teme che la figlia possa trovarsi in difficoltà. In provincia a raccogliere la segnalazione è stata la Polizia di Stato. Secondo quanto si è appreso le ricerche sono in corso ma l’ipotesi è di un allontanamento volontario. Ad occuparsene, sempre secondo quanto si è appreso, è la prefettura di Venezia che non ha però diramato alcun avviso di ricerca della ragazza. Insomma, l’auspicio, almeno tra gli addetti ai lavori è che la questione possa risolversi in fretta e la mamma possa tornare presto ad abbracciare la figlia e mettere alle spalle queste ore e queste notti d’angoscia. Beatrice, che vive in città è alta un metro e settanta, ha occhi castani e capelli neri. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto nero, una sciarpa bianca e nera, dei jeans chiari e uno zainetto di colore nero. Trattandosi di una minore, non essendoci un avviso pubblico di ricerca diramato da chi coordina le indagini, le norme in casi analoghi ci impediscono di pubblicare la sua foto.

