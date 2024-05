BELLUNO - Patrick de Gayardon è stato il pioniere negli anni 90 del base jumper, ovvero i lanci con la tuta alare, la disciplina sportiva particolarmente adrenalinica e rischiosa, che oggi annovera circa duemila praticanti al mondo, un centinaio in Italia, e uno solo in provincia di Belluno. È Diego Bogo, bellunese di 45 anni di Belluno, esperto paracadutista con all'attivo oltre 1000 lanci, che anni fa ha scoperto questa particolare passione, che necessita di specialistica formazione teorica e molta preparazione. «Ho iniziato con il paracadutismo e continuo a farlo», premette Bogo e prosegue: «Il base jumper è una disciplina che utilizza la tuta alare ma soprattutto il paracadute, necessario per atterrare. Io sono stato fortunato perché come maestro ho avuto Maurizio Di Palma che è il migliore base jumper al mondo e con il maggior numero di lanci, con il quale ho fatto uno specifico corso, che per buona parte è teorico per capire la sicurezza necessaria. Ma la pericolosità è indubbia perché nel base jumping non ci sono due paracaduti, più delle capsule di sicurezza che in caso di emergenza ne aprono uno in automatico».

LA TECNICA

Diego Bogo spiega bene come si procede nei lanci in cui nulla vine lasciato all'improvvisazione, ma ogni minimo dettaglio è studiato: «La tuta alare è un accessorio che viene utilizzato per la prima parte del volo, nel quale si raggiungono velocità anche di 200 chilometri orari e una delle difficoltà maggiori sta nello stacco dalla montagna prima di far gonfiare la tuta alare. Un altro elemento importante è lo studio del lancio, per il quale solitamente ci si prepara anche il giorno prima in quanto le difficoltà specie quando si vola da una montagna è che lo si fa vicino alle pareti compiendo gesti difficili e con pochissimo tempo per compiere le manovre».

I RISCHI

Una disciplina ad alto rischio, con lo stesso de Gayardon che perse la vita nel lontano 1998, e l'ultimo incidente, alcuni giorni fa è stato fatale all'esperto base jumper Alessandro Fiorito. «Era un mio amico ed esperto pilota di aerei - ricorda Bogo - uno che di certo non rischiava. Si pensa a un problema alla spalla durante il volo che purtroppo gli è stato fatale». E precisa: «Fra noi non c'è nessun esaltato, siamo delle persone normali e con un lavoro tranquillo. Il base jumper è criticato, tanto che in alcuni paesi la pratica è illegale se non con una specifica autorizzazione, mentre in Italia è accettata ma non regolamentata, tanto che nessuna compagnia ci assicura. Siamo consapevoli del rischio ma non andiamo a piangere da nessuno».

LE "SPEDIZIONI"

Le Dolomiti sono frequentate da base jumper di tutto il mondo. «Le nostre montagne sono un parco giochi ma non sono facilissime - precisa lo sportivo -. Si vola dalle Pale di San Lucano, Agner e Civetta ma ci sono altre pareti meno conosciute perché particolarmente tecniche e vanno studiate. Di solito si salta in team, adesso in provincia l'unico praticante di base jumper sono io, mentre fino a qualche tempo fa ero in compagnia del compianto amico Giovanni Francescon, scomparso per un infarto». E le uscite? «Ci mettiamo d'accordo alcuni giorni prima con una semplice chat di whatsapp, non essendoci alcun gruppo sportivo o associazione - spiega Bogo -. Raggiungiamo insieme il luogo del lancio a piedi e quando si va in montagna ci sono ovviamente importanti dislivelli, anche di migliaia di metri, con lo zaino sulle spalle contenente l'attrezzatura che pesa sei o sette chili. Per andare sull'Agner ad esempio servono cinque ore di cammino con relativa adeguata preparazione fisica. Relativamente vicino a noi c'è il Brento, nei pressi di Arco, che è quasi come un aeroporto, con circa 12.000 lanci all'anno, con utili servizi appositamente per noi».

L'INVESTIMENTO

Che la pratica base jumper non sia proprio per tutti è evidente, e per di più serve anche parecchio tempo e risorse economiche. Per le uscite è necessaria una giornata intera e a questo si aggiunge il costo dell'attrezzatura non è a buon mercato. «Il paracadute - prosegue Bogo - costa intorno ai 2500 dollari, e una tuta alare parte dai 1800 dollari, e non ci sono molte ditte che le fabbricano e bisogna trovare le misure adatte al proprio corpo. Poi ci sono tutti gli accessori e le spese per gli spostamenti. Io da alcuni anni ho lo sponsor "Biasiotto prosecco" che mi supporta e che ringrazio, perché economicamente è una disciplina particolarmente onerosa che difficilmente ci si può permettere senza sponsor». Nel base jumping la qualità dei materiali per chi si lancia è di fondamentale importanza, in quanto volo l'elevata velocità e le basse temperature si fanno sentire sul corpo spesso in modo pesante, mentre contestualmente è necessario essere lucidi e presenti in quanto le manovre e le decisioni da prendere devono essere veloci. «Ci si lancia anche in inverno - conclude il base jumper bellunese - e si possono compiere anche cento voli complessivi all'anno, conformemente al tempo a disposizione. In volo si arrivano a raggiungere temperature anche di meno 30 gradi, alle quali ovviamente va aggiunto il freddo percepito dalla velocità. Riguardo la durata di ogni singolo lancio, maggiore è il dislivello e più alta è la sicurezza. Io personalmente ricordo un dislivello massimo da me raggiunto di 5000 metri, ma il pericolo aumenta quando lo stesso è di poche centinaia di metri, in quanto il tempo per l'apertura per il paracadute e la distanza dalla terra è minore».