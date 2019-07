Perizia sull'auto dell'incidente. Il padre della vittima: «Lui a casa felice, mia figlia morta»

di Olivia Bonetti

BELLUNO - Una perizia sul funzionamento della Fiat Uno e eventuali anomalie del veicolo in cui morì Barbara Durastante. Lo ha deciso ieri in aula, in apertura di processo, il giudice Angela Feletto, parlando di «perizia dirimente» per decidere come proseguire. La 42enne bellunese Barbara perse la vita mentre viaggiava come passeggera sull'auto condotta dall'amico Evandro Gonsalves Galhardo. Lo schianto avvenne la sera del 19 dicembre 2017, quando il brasiliano 40enne ubriaco, finì con la vettura su un platano...