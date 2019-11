di Olivia Bonetti

SEREN DEL GRAPPA - Ladri di nuovo al bar Vitocco, in piazza Tiziano Vecellio a Seren: è il settimo furto in questi anni. Ma forse i colpi sono di più. «Ormai ho perso il conto delle intrusioni che abbiamo subìto - dice sconsolata la titolare Giovanna Vitocco - so solo che persino l’assicurazione non ci vuole più come clienti. Nei giorni scorsi mi è arrivata la disdetta: non ci assicurano più, da gennaio saremo scoperti». I malviventi sono entrati in azione ieri notte, tentando di entrare in tutti i modi. «Prima - spiega la barista - hanno rotto la persiana da una parte. Poi si sono spostati da un’altra parte e hanno iniziato a lavorare sul vetro antisfondamento. Alla fine, con tanta pazienza, sono riusciti ad entrare». Ma è scattato subito l’antifurto, installato dopo i vari furti dal bar: erano le 5 e si sono precipitati