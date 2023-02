LA STORIA

AGORDO - I libri di storia ce lo insegnano: il 20 luglio 1969 l’uomo per la prima volta sbarcò sulla Luna. Alcuni lettori probabilmente ricorderanno quella data per aver gioito davanti al televisore. Ma forse qualche abitante dell’Agordino potrebbe ricordare quel lontano giorno dell’estate di 54 anni fa, anche per aver festeggiato l’apertura del Bar Schenot in località Pragrande, alle porte di Agordo. Già, allora Roberto Schena , che aveva soltanto 14 anni quando era l ì , dietro al bancone ad aiutare mamma Maria e papà Carlo. Oggi con la moglie Rosangela è ancora lì ad offrire un servizio fondamentale.

CASA E BOTTEGA

I primi anni Roberto li ha passati dividendosi fra studio e l’apprendimento del lavoro da barista. Poi, nel maggi o del 1976, le nozze con Rosangela, che ha deciso di condividere quella vita di sacrifici, impegno e gioia. Di lì a poco la nascita di Enos, e la non facile conciliazione dei ritmi di lavoro con la crescita del figlio. Le serrande al bar Schenot oggi come allora si aprono alle 5,30 del mattino e si chiudono a notte fonda.

LA PASSIONE

Col passare degli anni in Roberto e Rosangela nasce quella che col tempo diventerà la loro passione comune: quella dello studio e della conoscenza del buon vino. Il loro locale, in breve tempo, si sviluppa e cresce anche come enoteca, con centinaia di etichette italiane ed estere. Infatti la sala interna prende il nome di “La Notola” e da anni è teatro di conferenze e incontri enogastronomici, nonch é luogo di ritrovo per gli appassionati del bere bene. Rosangela, in più, dal lontano 1983 custodisce il diploma di somellier professionista, e insieme al marito, non lesina di dispensare suggerimenti e scambi di opinioni sul tema con gli avventori. C’è di pi ù : i due, assieme al compianto Gigi Fontanive, sono stati i fondatori nel lontano 1990 della “Confraternita Enogastronomica Capitaniato de Agort”, nata e tutt’ora attiva nella promozione della cultura enogastronomica agordina.

L’IMPEGNO

Accennavamo prima ai ritmi. Come se non bastassero i ritmi lavorativi del bar .- enoteca, Schenot (d’ora in avanti Roberto lo chiameremo così, come d’altro canto è conosciuto pressoch é ovunque) trova il tempo di dedicarsi anche alle passioni più “d’ufficio”. Infatti dal 2000 ricopre la carica di Delegato Pubblici Esercizi dell’Agordino, e ancora precedentemente quella di delegato Ascom sempre per il territorio agordino. Ruoli che mantiene tutt’ora con passione e coinvolgimento, per la tutela e valorizzazione del tessuto economico e commerciale del territorio. Finita qui? Macch é . Andando indietro nel tempo, come non dimenticare la nascita del consorzio “Vivi Agordo” nel lontano 1996. Anche in questo caso “Schenot” ne fu una delle anime e degli organizzatori delle tante iniziative che portò a compimento in quello che probabilmente rimarrà negli annali come uno dei sodalizi di commercianti più partecipati della recente storia di Agordo. Si arrivò infatti a circa 100 adesioni.

I TRAGUARDI