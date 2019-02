Una trevigiana rimette in moto lo storico bar Posta di Fastro d'Arsié

di Valerio Bertolio

ARSIÉ - Ildelladisulla centrale via Nazionale, lungo la strada Regionale 50 bis, ha riaperto i battenti dal 18 gennaio, servendo così anche la vicinissima frazione bassanese di Cismon del Grappa da poco finita sotto il nuovo comune unificato di Val Brenta. Lo storico Bar Posta era statodopo la decisione dell'allora gestrice, che veniva dall'alta Val Cismon, di abbandonare un'attività che non la gratificava più in termini di guadagno. Una storia simile a molte altre nel settore commerciale dei piccoli paesi, tra poca clientela e un carico di tasse e balzelli, magari da sommare alle spese di affitto. La nuova gestrice arriva dalla provincia di Treviso.«Mi chiamo- afferma la giovane donna, 34enne, mentre serve dei caffè - e vengo da Galliera Veneta, dove sono cresciuta. Un mio fratello si è trasferito qua vicino a pochi chilometri e così sono venuta qui anch'io».