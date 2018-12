Detective lo vede al bar invece che al direttivo sindacale: licenziato

di Damiano Tormen

FELTRE -. E. Potrebbe sembrare la trama di un film di spionaggio. Invece è la pura e semplice realtà. È quanto è capitato a, dipendente storico dellae rappresentante sindacale in quota Cgil. Due settimane fa il lavoratore si è visto arrivare una contestazione disciplinare con tanto di sospensione dall'attività lavorativa. Poi, lunedì, ecco la busta con la lettera di licenziamento. Il motivo? Avrebbe utilizzato impropriamente le ore di permesso sindacale. La Cgil ha già dichiarato di voler impugnare il provvedimento e di andare fino in fondo. La vicenda rischia di infittirsi e diventare davvero una trama da film. Se non altro perché potrebbe diventare uno scontro che va ben al di là della vicenda Pauletti-Piave