GOSALDO (BELLUNO) - Nella piazza di Gosaldo non esiste neanche più un bar? Ci pensano i volontari della Pro Loco. Individuano i locali dell’ex municipio, lo sistemano con materiali di recupero proveniente da altri locali dismessi, si rimboccano le maniche e per ben tre anni nei momenti liberi a turno si alternano al bancone del bar. Questa bella storia inizia nel decennio passato, quando l’allora amministrazione del sindaco Dalle Feste avviò un progetto, da finanziare con i Fondi di Confine, per la realizzazione di un piccolo bar e ristorante da collocare nei locali un tempo adibiti a Municipio. Ma la burocrazia , si sa , spesso va per le lunghe e così nel 2020 ancora si attende l’inizio dei lavori. In quell’anno, contestualmente al cambio della guardia nell’amministrazione comunale, parte la decisione della Pro Loco guidata da Fabrizio Marcon che assieme a una quindicina di volontari collaboratori, perlopiù giovani ma anche qualche anziano, di aprire questo prezioso servizio . Nei locali , che sono in attesa di essere ufficialmente recuperati, trovano un bancone di un bar chiuso in precedenza nella vicina Lambroi, recuperano le sedie da una precedente attività, abbattono un muro, e rendono così agibili i locali. Aprono quindi il bar che in questi tre anni non solo ha servito la bibita o il panino, ma ha rappresentato l’unico punto di riferimento del centro del paese, dato che nell’esteso territorio comunale (pi ù di 40 chilometri quadrati ) un altro bar lo si può trovare nella frazione di Saresin distante circa 4 chilometri da Gosaldo, e uno altro nell’altrettanto distante località di Forcella Aurine.



IL PRESIDIO

Quello del locale della piazza rappresenta un importante servizio a beneficio della convivialità della popolazione residente, ma anche dei turisti in transito alla ricerca di informazioni riguardanti le proprie escursioni, o semplicemente necessitano dell’utilizzo dei servizi igienici. A Gosaldo un tempo esistevano parecchi negozi. Nella piazza esisteva una macelleria, un panificio e un bar. Ma negli ultimi decenni, il declino demografico ha portato con se anche il venire meno dei servizi. Basti pensare che nel paese negli ultimi vent’anni la popolazione è scesa da 881 a 539 residenti. Facile immaginare come le giovani famiglie abbiano scelto e scelgono di vivere in altri paesi, con maggiori comodità e minori distanze dai grandi centri. Ma questa triste tendenza, forse complice il cambio di abitudini e stili di vita vissuti negli anni della pandemia, sembra aver segnato una positiva inversione di tendenza negli ultimi anni. Nel paese agordino circondato dalle più belle delle Dolomiti le seconde case, disponibili a volontà, sembrano tornare ad aprire le finestre e i comignoli a fumare. Sono nate piccole strutture ricettive, c’è la farmacia, l’alimentari.