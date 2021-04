BELLUNO Chissà quanti battibecchi cittadini, quanti aneddoti se ne sono andati insieme a lei. Magari anche belle storie e piccoli segreti. Quelli che chi lavora dietro ad un bancone sente e non deve sentire. Amalia Zoldan , che per 50 anni ha gestito il Caffè Commercio , storico locale che c’era in via Roma, è morta ieri all’ospedale San Martino, all’età di 84 anni, dopo alcuni mesi di ricovero per malattia. Insieme alla sorella Mara, che abita...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati