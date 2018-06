Entra al bar in piazza armato di ascia: 21enne fermato, finisce in psichiatria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SEDICO - È entrato al bar Dersut di Sedico armato di ascia e ha spaventato clienti e cameriere. Attimi di terrore ieri in piazza della Vittoria, 13, dove un 21enne D.V. di Sedico, ha iniziato a minacciare baristi e avventori impugnando l’ascia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri con 4 pattuglie, Sedico, Mel e in sopporto anche il Radiomobile di Belluno. Sono stati attimi concitati, ma alla fine i militari sono riusciti a disarmare D.V. LA PAURA In molti hanno temuto il peggio, ieri pomeriggio, quando il 21enne è...