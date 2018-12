Bar Alpini, ultime polpette per i clienti: lo storico locale chiude, nessuno vuole rilevare l'attività

di Alessia Trentin

BELLUNO - Ilchiude. Ultimi caffè e ultimein questi giorni nello storico locale di piazza Carrera: il 29 dicembre il portoncino verrà sbarrato definitivamente.hanno atteso mesi che qualcuno si facesse avanti a rilevare l'attività, ma ora gettano la spugna. Dopo 40 anni dietro al bancone si preparano a salutare i clienti e a dedicarsi alla famiglia, figli e nipoti. «Spiace, abbiamo vissuto gran parte della nostra vita qui dentro rivela Tiziana - ma non possiamo fare altrimenti, è arrivato il momento di lasciare». Aveva 21 anni quando, con il marito, rilevò l'attività. Allora era un bar gestito dagli alpini, loro ne hanno fatto un'osteria nota in città per il cibo genuino, i lievitati fatti a mano ogni mattina e l'atmosfera di casa. Tutto quanto viene servito ai tavoli