Sventola la bandiera dell'Ucraina per l'attaccante Olexander sul campo di calcio

FONZASO - Bandiera dell'Ucraina domenica 27 al campo sportivo di Mugnai di Feltre per il giocatore dell'Arten. E' apparsa al termine dell'incontro di seconda categoria di calcio, girone T, un derby si può dire, la squadra casalinga Juventina Mugnai e la ospite Arten di Fonzaso. Ieri ad Arten non si parlava d'altro. Testimone un anziano alpino al bar di piazza Italia di Katia Gelmini, il quale era presente alla partita di Mugnai. Del resto vi giocava l'Arten che ha vinto per 1 a 0 l'incontro grazie anche alle azioni di attacco e di appoggio al realizzatore del gol della vittoria, Matteo Faoro, del giocatore oggi di 33 anni Olexander Shyyka.

Shyyka arrivò ad Arsié con la famiglia dall'Ucraina che aveva 15 anni e subito fu inquadrato della squadra allievi dell'Arsié, che a quell'epoca aveva un ampio settore giovanile. Fu notato subito per il gioco d'attacco e per anni fu un bomber dell'Arsié che salì con lui anche in prima categoria. Il ragazzo ucraino giocò anche splendidamente con esuberanza in altre società del Bassanese e della Val Belluna.

Non poteva mancare domenica anche una vittoria con la bandiera dell'Ucraina, sua Patria d'origine, in questi giorni assai martoriata. Bandiera portata in campo con rabbia e voglia di rivalsa dopo un avvenimento sportivo. Per Olexander Shyyka è stata l'occasione di esprimere col cuore un gesto d'amore politico per la sua terra natia, intrisa di sangue a causa di una guerra che non si sarebbe mai aspettata.