Raggira un anziano mentre fa un prelievo al bancomat e gli ruba la tessera

BELLUNO - Un uomo di Monza di 52 anni è stato arrestato dalla polizia di Belluno perché accusato di aver sottratto con un raggiro la tessera bancomat di un anziano intento ad effettuare un prelievo ad una cassa Atm e di aver poi utilizzato la tessera per acquistare beni per un valore vicino ai 2 mila euro.

L'indagato, riconosciuto in parte attraverso la videocamera dell'istituto bancario e in parte da altri sistemi di sorveglianza che avevano individuato l'automobile usata per allontanarsi dalla città, dovrà rispondere di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di pagamento. Pregiudicato per vari reati contro il patrimonio il soggetto è stato raggiunto nella sua abitazione di Monza dove ora si trova agli arresti domiciliari su ordine della magistratura bellunese.