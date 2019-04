Assalto al bancomat, 50mila euro "persi" per strada dopo il colpo

di Eleonora Scarton

I banditi, che la notte di domenica hanno fatto saltare il bancomat di Banca Intesa ad Arten, hanno perso quasi metà del bottino. L'assalto, infatti, non è andato proprio secondo i piani. O forse sì se hanno accettato il rischio che gran parte delle banconote si sporcassero, con l'inchiostro del sistema di sicurezza. Proprio per quelle macchie hanno lasciato sul posto circa 50mila euro di contanti. Ma sono comunque riusciti a portarsene via 60mila. Quel bancomat infatti viene caricato con parecchi contanti, visto...