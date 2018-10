di Olivia Bonetti

SANTA GIUSTINA - Stava rientrando da scuola sulla sua biciclettina, accompagnato dalla nonna, quando, la catena è scesa ed è caduto finendo proprio sul manubrio. Attimi di paura per il piccolo di 8 anni che ieri è stato praticamente infilzato dalla parte appuntita della sua bici: un incidente gravissimo nel quale ha subìto la fuoriuscita di visceri dalla ferite addominale che si era creata. Il piccolo è stato operato e sembrerebbe fuori pericolo, a detta dei famigliari, ma i medici non si sbilanciano e solo le prossime ore diranno se potrà lasciarsi alle spalle quel terribile episodio. È ricoverato in Chirurgia pediatrica all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.