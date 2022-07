Morte misteriosa di un bambino di due anni di Codissago, la Procura apre un'inchiesta

LONGARONE - Un bambino di due anni di Codissago di Longarone è morto ieri sera, 28 luglio 2022, all'ospedale di Pieve di Cadore. Il piccolo era rientrato a casa insieme al papà, Diego Feltrin, quando si è sentito male. È stato portato in ambulanza all'ospedale di Pieve, ma è morto poco dopo. La Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta e nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia per stabilire le cause del decesso