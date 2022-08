«Bambina morsa da una vipera», paura al Rifugio. Arrivano i medici: «Puntura di insetto»

BELLUNO - Alle 9.15 di oggi, 4 agosto, la Centrale del Suem è stata allertata per una bambina morsa da una vipera, mentre con la famiglia percorreva il sentiero numero 215 verso il Rifugio Vandelli. Raggiunta dal personale medico e dal tecnico di elisoccorso dell'elicottero di Dolomiti Emergency sbarcati con un verricello di 40 metri, la bimba francese di 3 anni è stata valutata per quella che in realtà poteva essere la puntura di un insetto, che le aveva fatto gonfiare una manina. Assieme ai soccorritori e alla madre la bimba si è spostata in un punto agevole per l'imbarco, avvenuto in hovering, ed è stata trasportata all'ospedale di Belluno.