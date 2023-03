ALLEGHE - Erano circa mille gli sciatori e appassionati di montagna che domenica scorsa hanno accolto d'invito di Alleghe Funivie per una delle edizioni di maggior successo di "Baite Aperte", suggellata in quest'ultima occasione anche dalle favorevoli condizioni metereologiche. I proprietari di 14 di tipici manufatti in legno caratterizzanti l'ambiente dolomitico, ne hanno aperto le porte accogliendo quanti, con curiosità, si sono lasciati incantare dal calore del legno e della genuina accoglienza dei padroni di casa. Anche una sana rivalità tra i proprietari alleghesi delle baite interessate ha caratterizzato la giornata, che non ha registrato peraltro attese di rilievo nelle visite organizzate, a testimonianza della bontà e valore dell'iniziativa. È stato simpaticamente coniato il termine "baiting" per denotare con maggior forza il successo dell'iniziativa, anche se in realtà tale termine deriva dal mondo della pesca. Ma tant'è.

Domenica di buon mattino si sono presentati per l'accredito ai Piani di Pezzè circa 800 turisti, provenienti dal Veneto, ma anche da altre regioni, poi il popolo delle baite ha iniziato il suo cammino con le racchette da neve e con gli sci. Sono stati creati tre gruppi per altrettanti percorsi diversi che hanno caratterizzato l'intera giornata. Intorno alle 16.30 i partecipanti si sono trasferiti per la chiusura della giornata al rifugio Grande Baita Civetta ai Piani di Pezzè, dove ci si è intrattenuti al ritmo di musica fino alle 18, orario di chiusura della cabinovia che permetteva ai turisti di ritornare ad Alleghe. «È stata una giornata all'insegna dell'ospitalità e dell'accoglienza, oltre che della tradizione - afferma Andrea Dal Farra direttore marketing di Alleghe Funivie - le richieste sono risultate molto maggiori dei posti disponibili, ma con il numero chiuso abbiamo voluto garantire la qualità delle visite, e non creare eccessivi oneri ai proprietari delle baite. Operazione felicemente riuscita. Ci avviamo ora verso il finale di stagione, confermato per domenica 2 aprile».