LONGARONE - Metalba Alluminium pronta ad aumentare la produzione della fonderia di quasi il doppio. Il progetto, che deve ricevere una serie di autorizzazioni (in primis quello della Provincia), prevede appunto l'incremento della capacità fusoria massima da 65 tonnellate giornaliere (media mensile) a 120 tonnellate al giorno. Un cambiamento di ritmo dettato dalla volontà dell'azienda di «garantire allo stabilimento una connotazione economica più stabile in uno scenario di crisi di mercato e forte concorrenza».



L'OBIETTIVO

Una scelta forse inevitabile. Dopo due anni di covid, la guerra, il rincaro delle bollette, il ritardo delle materie prime e ora una crisi di governo, è necessario re-inventarsi e provare strade nuove. Metalba Alluminium è leader nella produzione di leghe dure e speciali di alluminio ed può contare su due stabilimenti: il primo, a Bassano del Grappa (Vicenza), è l'impianto di estrusione e trafilatura, nonché la struttura principale dove si trovano gli uffici aziendali; nel secondo, a Longarone, è presente la fonderia. Ed è proprio quest'ultimo il polo che l'azienda vorrebbe potenziare.



IL PROGETTO

Ma cosa prevede il progetto? Dal punto di vista impiantistico, spiega l'azienda, «il progetto non prevede interventi agli impianti di produzione attualmente in essere, ma si chiede di poter autorizzare l'utilizzo dell'esistente terzo pozzo (non attivo) e la seconda torre di raffreddamento, per ottimizzare la gestione delle colate». Per fare questo è necessario procedere per step: istanza di Valutazione di impatto ambientale (Via) con richiesta di acquisire autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. Il procedimento si legge nella richiesta presentata dalla Metalba Alluminum è volto all'emissione di un provvedimento unico di compatibilità ambientale e riesame di autorizzazione integrata Ambientale anche con valenza di rinnovo. Il progetto e lo Studio di Impatto Ambientale saranno presentati al pubblico martedì alle 14.45, nella sala consiliare del municipio di Longarone.