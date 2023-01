PONTE NELLE ALPI - Uno stabilimento nuovo che darà lavoro a quasi cento persone: è arrivato a conclusione l'iter burocratico che consentirà l'ampliamento della Amonn, azienda che produce colori e vernici. Una decisione cui plaudono sia il presidente della Provincia Roberto Padrin, sia il sindaco di Ponte Paolo Vendramini. Il passaggio fondamentale è stato sancito proprio ieri mattina a Palazzo Piloni, quando la conferenza dei servizi ha dato il via libera alla variante urbanistica per il progetto di ampliamento presentato dalla Amonn che oltre al ventaglio di prodotti già coperto, ora arricchirà il proprio portafoglio con l'intenzione di occupare nuovi campi di business.

IL CONTESTO

Il nuovo sito produttivo infatti rientra in una nuova attività avviata dall'azienda riguardante la divisione hotel, specializzata nella produzione e confezionamento di cosmetici a servizio degli alberghi. La previsione dell'azienda è creare 89 nuovi posti di lavoro, 40 dei quali distribuiti nei due settori di produzione e ricerca.

LA SODDISFAZIONE

«Un elemento importante per il territorio -ha commentato Padrin- L'ampliamento di una attività non può compensare la crisi che sta riguardando un'occhialeria storica del Bellunese come Safilo. Ma tutto ciò che riguarda il lavoro, e come in questo caso un lavoro con prospettive di futuro, ha ricadute positive che sono all'attenzione della Provincia». L'area interessata dall'intervento è di circa 9.100 metri quadrati, con una superficie coperta del nuovo stabilimento di 3.000 metri quadrati. Il progetto prevede un impianto fotovoltaico sulla copertura e uso di tecnologie e materiali a ridotto impatto. La variante licenziata dalla conferenza di servizi dovrà ora essere pubblicata; a seguire vi sarà un passaggio di approvazione in consiglio comunale a Ponte nelle Alpi, dopo si potrà procedere con la convenzione. Subito dopo sarà immediatamente possibile aprire il cantiere e far partire i lavori. Un risultato, quello dell'ampliamento dell'azienda di cui è soddisfatto anche il primo cittadino di Ponte nelle Alpi, Paolo Vendramini: «Nonostante il Covid e la crisi esordisce in questo periodo il nostro territorio è stato oggetto di tante richieste per apertura di insediamenti artigianali e industriali e anche di locali. Il Comune, per posizione e centralità, si dimostra capace di attirare investimenti ed insediamenti in maniera costante. Sono soddisfatto che Amonn abbia scelto Ponte per questa nuova produzione nell'ambito della cosmesi e che essa intenda in questo modo coprire un mercato molto vasto, internazionale». Ma l'espansione della zona in cui già sorge Amonn, potrebbe non essere finita: «L'area, dove recentemente c'è stata l'apertura di nuove attività che si sono sommate ad altre già presenti spiega lo stesso Vendramini - si presta ad ulteriori insediamenti». La prospettiva lascia intuire che, oltre alle possibilità sulla carta, si sta già muovendo qualcos'altro di nuovo.