La bellunese Mvc Group compra il 70% dell'americana Zoot e sbarca nel triathlon

, specializzato in abbigliamento outdoor e ciclismo con i marchi, ha acquistato il 70% di, azienda americana leader nella produzione e commercializzazione di abbigliamento ed accessori per il triathlon. Fondato nel 1946 dalla famiglia Cremonese, oggi alla terza generazione, Mvc è partecipato al 40% dal fondo Equinox e nel 2022 ha raggiunto un fatturato consolidato di 132,4 milioni. «L'acquisizione di Zoot rientra nella nostra strategia di crescita e di espansione ed è molto importante per il consolidamento di Mvc nel mercato americano, dove operiamo già con una filiale da più di 20 anni, oltre a permetterci di entrare nel segmento del triathlon, uno sport che sta registrando tassi di crescita significativi con un'interessante base di consumatori alto-spendenti - commenta, amministratore delegato dell'azienda bellunese -.