FELTRE - Crescono i verbali staccati dalla polizia locale di Feltre per il mancato pagamento dell’assicurazione o per la mancata revisione delle autovetture. Una crescita che si scontra con un calo importante di verbali per il controllo della velocità. Nella mattinata di ieri il sindaco di Feltre, Paolo Perenzin, e il comandante della polizia locale, Filiberto Facchin, hanno tracciato un bilancio sull’attività della polizia locale, che non si limita al controllo del rispetto delle norme legate al codice della strada ma anche ad una serie di altre attività, come per esempio il supporto alle manifestazioni piuttosto che ai Covid point o di presidio all’esterno delle scuole.

MENO VERBALI

Un dato che balza subito all’occhio è la differenza di verbali complessivi staccati tra il 2019 e il 2021: il calo è di 522 unità. Questo è legato ad una serie di fattori, in primis la grande attività Covid che nel 2021 è stata fatta e che nel 2019 non c’era. A livello di entrate, complessivamente nel 2021 sono state accertate multe per 348mila 017,62 euro, circa 795 euro in meno rispetto al 2020. Il comandante Facchin spiega che nel 2021 sono aumentati i controlli su strada per verificare assicurazioni e revisioni, oltre a cinture e telefonini. E questo si vede nei dati: + 11 multe per uso del telefonino nel 2021 rispetto al 2020, +125 multe per il mancato uso della cintura nel 2021 rispetto al 2020, +24 multe perché il mezzo era privo di assicurazione e + 276 multe per mancata revisione sempre confrontando il 2021 rispetto al 2020.

TIPI DI CONTROLLO

«Attualmente utilizziamo due modalità di controllo. La prima con posti di controllo in cui viene utilizzata la lettura targhe con scout speed e la seconda con posti di controllo tradizionali che facciamo o automontati o moto montati – spiega Facchin -. In quest’ultima tipologia di controlli si verificano soprattutto cellulari e cinture in quanto diventa più immediato e l’automobilista quando ci ha visto ormai non ha più il tempo di appoggiare il cellulare sul sedile o mettere la cintura. Con lo scout speed invece controlliamo assicurazione e revisioni».

Il dato delle revisioni (+276 rispetto al 2020) è il più eclatante. «Ci sono chiaramente alcune persone che non fanno la revisione della macchina da anni – spiega Facchin -, ma molti altri invece si sono “persi”. Con le varie proroghe concesse per la pandemia, facciamo fatica a starci dietro noi, figuriamoci l’utente. Utente che crede di essere ancora nella finestra di proroga ed invece è fuori». La polizia locale ha ripreso nel 2021 a verificare la sosta, sia per vedere il funzionamento dei nuovi parcometri installati in centro sia anche perché c’è stata una flessione su quello che è l’impiego del personale sul controllo della velocità.

LO SCOUT SPEED

Una flessione sul controllo della velocità (-715 verbali nel 2021 rispetto al 2020) dettato dall’incertezza sull’utilizzo dello scout speed. Come ricostruisce il sindaco: «Sullo scout speed ci sono due partite diverse. La prima è quella legata all’utilizzo in movimento della tecnologia per cui in estate è arrivata la sentenza della Cassazione che dice che lo possiamo utilizzare in modalità dinamica per il controllo della velocità purchè venga adottata una serie di accorgimenti, come il posizionamento di cartelli e l’installazione di una barra luminosa sull’auto che sta facendo il rilevamento. La seconda partita invece riguarda altri Comuni in cui alcuni automobilisti hanno fatto ricorso appellandosi al contrasto normativo tra omologazione e approvazione. La questione è in tribunale a Belluno; abbiamo deciso, in via prudenziale, di attendere la sentenza». Lo scout speed viene utilizzato in modalità dinamica solo per il controllo della velocità in alcuni punti strategici, come vicino alle scuole (Foen e Boscariz in particolare), in alcuni incroci su cui i cittadini hanno fatto delle segnalazioni o in altri punti pericolosi come può essere la Culiada.

INCIDENTI

Resta stabile il numero degli incidenti stradali rilevati dalla polizia locale (52 nel 2021), anche se crescono quelli in cui sono coinvolti i ciclisti (+6 nel 2021 rispetto al 2020). Calano (-4) quelli che vedono invece coinvolti i pedoni.