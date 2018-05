Si ribalta un Tir carico di rifiuti speciali: allarme nel Bellunese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - Oggi pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Ss 50 nel comune di Belluno in localitàper il ribaltamento del rimorchio di un autotreno che trasportava rifiuti speciali. Le squadre dei pompieri intervenute anche con il supporto del nucleo Nbcr (nucleare biologico chimici radiologico) hanno bloccato lo sversamento del concetrato acquoso della cisterna, contenente residui di lavorazione di occhialeria.La strada è stata chiusa per poter effettuare in sicurezza il recupero del rimorchio da parte dell’autogru dei vigili del fuoco. Nessuna persoana è rimasta ferita o coinvolta. Sul posto il personale dell’Arpav e le forze dell’ordine. Le operazioni di soccorso ono terminate intorno alle ore 18.