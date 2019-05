Autostrade, sotto inchiesta i parapetti dei viadotti bellunesi dell'A27

di Angela Pederiva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Si allunga fino al Veneto l'inchiesta condotta in Campania sui viadotti autostradali. Nell'ambito del secondo filone, scaturito dalla prima indagine sulla tragedia dell'Acqualonga lungo l'A16 (in cui il 28 luglio 2013 morirono 40 passeggeri di una corriera precipitata nella scarpata), la Procura di Avellino ha notificato alla società Autostrade per l'Italia una «richiesta di esibizione e consegna documentazione» in relazione alle barriere laterali di due ponti dell'A27: si tratta di quelli di Rio...