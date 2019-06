Cantieri e gare ciclistiche. una domenica di passione sulle strade

di Dario Fontanive

Controesodo complesso, ieri, per chi arrivando dalla pianura ha scelto il Bellunese come destinazione per la gita fuori porta. In Autostrada A27 è stata una domenica, se non infernale, quantomeno molto complicata. A mandare in tilt la viabilità, diretta verso la provincia di Treviso, è stato il cantiere che ha costretto alla chiusura di una delle due gallerie Monte Baldo consentendo il transito a una sola corsia per senso di marcia in quella rimasta aperta. Un blocco che rimarrà attivo probabilmente fino alla fine del prossimo mese di luglio.