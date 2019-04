«Veicolo contromano in autostrada» A27 "bloccata", ma l'auto sparisce

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PONTE NELLE ALPI - Erano le 16.10 di ieri quando per l’ennesima volta è scattato l’allarme in A27 per un veicolo contromano. Come prevede la procedura di sicurezza, in questi casi (che non sono rari purtroppo) si invitano le auto a fermarsi all’uscita delle gallerie e accostare a destra. L’emergenza, gestita con apposita segnaletica dal Coa di Udine, il Centro Operativo Autostradale, con la società autostrade e la polizia stradale, è durata pochi minuti. Sono stati subito attivati i pannelli...