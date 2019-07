Piano anti-code in autostrada A27: apertura straordinaria della galleria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - Domenica 7 liglio scatta il piano anti-code sulla A27, dopo i rientri di passione nelle scorse domeniche per i turisti che salivano verso le montagne bellunesi. Lo comunica la Direzione di tronco di Udine di Aspi, che di concerto con gli enti locali comoetenti, ha velocizzato l'adozione di una soluzione di viabilità compatibile con il cantiere in corso nella Galleria Monte Baldo che servirà a migliorare il flusso di veicoli in A27, durante il weekend in caso di necessità.«È stato chiesto - spiegano - alle ditte esterne lo sforzo di accelerare sulla consegna di alcuni materiali necessari per un installazione nel cantiere che consentisse di riaprire in anticipo una delle corsie in direzione Sud, in completa sicurezza. Ciò consentirà dalla mattina di domenica di aprire al traffico, se la condizioni di viabilità dovessero richiederlo, secondo queste modalità:-- Al mattino, fascia con un maggiore flusso di veicoli verso Nord, verranno aperte le due corsie della carreggiata nord e una corsia in quella verso sud;-- Al pomeriggio, fascia con un maggiore flusso di veicoli verso Sud, verrà lasciata aperta la corsia della carreggiata sud e verrà utilizzata una delle corsie della carreggiata verso nord, per il traffico diretto a sud, con uno scambio di carreggiata. Verso Nord resterà utilizzabile una corsia.La task forse della direzione di tronco di Udine continuerà a presidiare la viabilità a supporto degli utenti con distribuzione di acqua e generi di conforto».