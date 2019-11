AURONZO - Un autocarro si è ribaltato stamattina ad Auronzo, sulla S.P 532 del passo di S.Antonio. Sono intervenuti i Vigili del fuoco di Santo Stefano di Cadore. L’autista è stato portato per accertamenti all’ospedale di Pieve di Cadore, l’intervento è ancora in corso per il recupero dell’autocarro. La strada è attualmente chiusa al traffico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA