Corriere come scuolabus: bimbi soli dopo la fermata

BELLUNO - In scienza e coscienza. Gli autisti delle corriere, lasciati i passeggeri alle fermate, grandi o piccoli che siano, non hanno più nessuna responsabilità legale nel momento in cui dovesse succedere qualcosa. Ma resta la responsabilità di coscienza, ossia la paura che i più piccoli possano farsi male.Un terrore che negli ultimi anni è diventata sempre più forte in quanto sempre meno genitori vanno a prendere i propri piccoli alla fermata con puntualità.