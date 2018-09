â€‹L'autobus non passa, gli studenti restano a piedi

di Raffaella Gabrieli

AGORDINO - Utenti snobbati da. È successo ieri con degli studenti ma è accaduto anche negli scorsi giorni con altri cittadini e turisti. E il malcontento è comune anche perché, come viene sottolineato in coro, «biglietti e abbonamenti non costano poco». L'ultimo episodio lamentato da chi si affida abitualmente al trasporto pubblico locale è accaduto ieri: lasciati a piedi gli utenti della tratta Pescul - Caprile, in partenza alle 6.28 e in arrivo alle 6.58. In buona parte studenti, diretti successivamente chi ad Agordo, chi a Falcade e chi altrove, hanno dovuto telefonare a casa ai genitori chiedendo