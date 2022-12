BELLUNO - AAA cercansi autisti per il trasporto pubblico, per il turismo, per il trasporto di merci. Le aziende cercano professionisti, ma non se ne trovano. La stessa Dolomiti Bus è ancora a caccia di autisti: l’azienda ha diffuso nei giorni scorsi una nota per comunicare di essersi messa alla ricerca di dipendenti. E nei mesi precedenti c’è stato anche il grido di allarme, lanciato dai sindacati sulle dure condizioni in cui sono costretti a lavorare gli autisti della Dolomitibus, proprio a causa di un organico sempre più all’osso. Ma questo mestiere soffre di una mancanza di personale cronica, nonostante ci sia molta, molta richiesta. Scatta così l ’appello delle categorie degli autotrasportatori di Appia Cna e di Confartigianato: « L avoro i n questo campo ce n’è, basta fare la patente e formarsi anche attraverso le nostre associazioni».

Serve formazione

Il referente per gli autotrasporti Michele Sella di Appia Cna sottolinea come ci sia forte necessità di trovare autisti, «una professione che costituisce un importante tassello del l ’artigianato, perché le merci e i prodotti si trasportano, per la maggior parte, su gomma utilizzando camion, furgoni e auto – spiega -. Confermo che sono molte le aziende intese come ditte, imprese turistiche, alberghi, idraulici, elettricisti che telefonano all’Appia cercando figure formate. Il lavoro c’è, ma mancano le persone».



L a richiesta è tanta quindi, ma serve prima un percorso di formazione. L’ Appia, spiega Sella, offre anche vari corsi per la formazione di autisti «ed è molto importante farli e siamo soddisfatti di poterli garantire perché al giorno d’oggi non è semplice rispettare tutte le regole, quando si è sulla strada. Per questo vantiamo un costante dialogo con la Mot o rizzazione». Quindi l’appello ai giovani o a chi è rimasto senza lavoro: «Questa è una professione importante, è un lavoro senza il quale molti altri non avrebbero senso. Siamo orgogliosamente degli artigiani e puntiamo alla qualità del servizio».

«Carenza cronica»