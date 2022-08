Auto con tre ventenni piomba nel torrente di notte: tutti in ospedale

BELLUNO - Auto con tre ragazzi nel torrente questa notte alle 2.10 in val di Gares. Le due ragazze e il ragazzo - di Vallada Agordina e di Voltago Agordino, di 20 e 22 anni - sono stati trasportati all'ospedale per i traumi riportati. La Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino della Val Biois per un intervento in supporto delle ambulanze e dei Vigili del fuoco.