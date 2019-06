Esiste un'auto di super lusso da un milione di euro... e se la compra un veneto

di Alessia Trentin

BELLUNO - È una storia di successo, tanto lavoro e alla fine pure una soddisfazione grande così. Vedere il proprio sogno, il proprio progetto diventare realtà. Dopo aver ideato e progetto una superauto, adesso hanno trovato pure un acquirente. È la vicenda dellUnha subito voluto acquistare l'auto di iper lusso dopo averla vista in moto alla presentazione avvenuta venerdì al Museo Nazionale dell'Automobile di Torino.Ieri mattina la notizia, inattesa, ha lasciato tramortiti i due imprenditori. Dopo tre anni di presentazioni in lungo e in largo per l'Europa, di illusioni e delusioni, di difficoltà e di grandi investimenti, il designer bellunese Pirolo e il suo socio Mancini quasi non riuscivano a crederci. E' una storia di grandi sogni, di un'idea geniale, di tanta passione e perseveranza, la loro. Più del super acquisto milionario del facoltoso cliente, oggi a colpire è questo.