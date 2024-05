La scorsa sera, martedì 28 maggio, un cittadino di Quero ha parcheggiato l'auto lungo via Feltrina, con l'intenzione di recarsi a fare un prelievo bancario. Con la convinzione di metterci poco, ha lasciato le chiavi all'interno dell'abitacolo, socchiudendo la portiera e avvicinandosi allo sportello. Un individuo avrebbe approfittato di un momento di distrazione del proprietario per saltare nell'auto e dileguarsi rapidamente in direzione Pederobba . A quel punto la vittima del furto, dopo aver contattato i Carabinieri, ha iniziato a disperarsi per davvero, assieme alla moglie, non tanto per l'auto, unavecchio modello, quanto perper quei pochi minuti. Il ladro, a quel punto, magari alterato considerato il conto che avrebbe dovuto pagare al bar, stava viaggiando ad alta velocità con il cane nel bagagliaio. Subito i proprietari hanno iniziato a lanciareche, come sempre quando si tratta di animali, è subito diventato virale. Fortunatamente l'auto è stata rintracciata adalla Polizia stradale in tarda serata, in pessime condizioni, non marciante e senza conducente, all'interno per fortuna c'era, se pur spaventata per l'accaduto. «Ora sta alle forze dell'ordine trovare il responsabile» hanno commentato i proprietari.