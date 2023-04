FELTRE - Set da picnic e staccionate divelte: una macchina entra lungo il sentiero che dal centro della frazione di Mugnai porta a Teven di compiendo un vero e proprio scempio. Poco distante rinvenuti anche dei pezzi di automobile, un’Audi A4 nera che, suggestione o meno, è lo stesso tipo di auto rubata mercoledì sera proprio da Teven e ritrovata giovedì a Verona in condizioni disastrate. Una notte, quella tra mercoledì e giovedì, che ha visto in zona anche dei ladri. Tra le vittime il negozio di biciclette Gr-Bike dove sono state asportate 15 bici per un valore di 100mila euro.

LA SEGNALAZIONE

La segnalazione è giunta nelle scorse ora da parte di una cittadina di Mugnai che, sfruttando le belle giornate calde di questi giorni, ha deciso di fare una passeggiata lungo il sentiero che dalla cabina elettrica di Mugnai porta fino alla frazione di Teven. Un sentiero molto bello, immerso nella natura e molto frequentato. Un percorso che è stato arricchito, negli ultimi anni, da alcuni tavoli e panche per agevolare la sosta dei camminatori o per offrire un posto dove poter mangiare qualcosa.

IL DISASTRO

Inoltre sono state installate delle staccionate in legno a protezione dei fruitori dell’area in quanto parte del sentiero costeggia il torrente. Periodicamente le associazioni di volontariato della frazione, muniti di tutte le attrezzature necessarie, si prodigano per tenere manutentato, ordinato e pulito questo percorso. Ma la passeggiata della donna ha rivelato un posto tutt’altro che tranquillo: panche e tavole sono state divelte e rotte; alcune assi della staccionata sono state poi staccate e posizionate a terra per creare una rampa che addolcisse la discesa dal sentiero ad un terreno privato che confina con un bosco. Probabile che i malviventi abbiano si siano creati una via di fuga per raggiungere poi inosservati la strada che porta verso la Valsugana.

LE IPOTESI

Chi possa essere stato è difficile dirlo, anche se il fatto che tali vandalismi siano stati compiuti proprio nelle stesse ore in cui si sono registrati una serie di furti nella zona non è passato inosservato. Senza contare che, poco lontano, sono stati rinvenuti una serie di rifiuti. Pezzi di automobile e, precisamente, di un’Audi A4 nera, lo stesso tipo della macchina rubata nella zona di Teven mercoledì sera. Immediata la condanna dell’assessore Maurizio Zatta, da sempre legato alla comunità di Mugnai. «Si tratta di un atto di vandalismo che condanno fermamente – sottolinea -. Cercheremo di sistemarlo al più presto in quanto si tratta di un percorso molto bello e frequentato e che, in futuro, vogliamo ulteriormente potenziare».