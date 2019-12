Morto nell'auto sommersa: dall'autopsia la verità sulla fine di Angelo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

QUERO VAS - Non c'era acqua nei polmoni di Angelo Dalla Favera , l'80enne ex assessore comunale di Quero Vas che era scomparso dal 17 novembre scorso ed è stato ripescato nel pomeriggio di martedì all'interno della sua auto che si trovava in fondo al canale Brentella. Ad essergli fatale è stato con ogni probabilità unMa se sia stato il malore a provocare l'uscita di strada del piccolo Suzuki Jimny o se si sia tratto di un gesto volontario, e quindi ad essergli fatale possa essere stato l'impatto con l'acqua e lo spavento, appare difficile stabilirlo. Ciò che è certo è che per le forze dell'ordine è un caso chiuso dal momento che nulla ha lasciato margini per presupporre che ci sia una responsabilità di terze persone nell'accaduto. A quanto evidenziato dal medico incaricato vanno anche aggiunti i dubbi sulle modalità che lascerebbero pensare più ad unche ad un gesto estremo. Intanto già nelle prossime ore il magistrato di turno potrebbe firmare il nulla osta, consentendo la sepoltura dell'uomo.