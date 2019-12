Ex assessore morto con l'auto nel fiume. Incidente o gesto volontario? Oggi l'autopsia

di Sergio Capretta

FOTO

QUERO VAS/ALANO - È toccato proprio ai suoidella, quegli uomini con cui aveva collaborato per anni, fare la tragica scoperta e assistere alle operazioni di. Nella macchina affiorata ieri dalle acque del Piave, in località Fener ad Alano, c'era Angelo Dalla Favera , l'80enne ex assessore comunale di Quero Vas che era scomparso dal 17 novembre scorso Quindici giorni in cui i famigliari e la figlia Monica in testa , non avevano smesso un secondo di cercarlo, anche con appelli alla trasmissione di Raitre Chi l'ha visto che nei giorni scorsi era venuta a girare in servizio. Doveva andare in onda stasera: ma, purtroppo, ieri la vicenda ha avuto il tragico epilogo.La salma dell'ex assessore a la sua vettura sono, al momento a disposizione della Procura che dovrà effettuare gli accertamenti e capire se ci sono eventuali responsabilità di terzi. Anche se lo stato d'animo dell'anziano, nei giorni precedenti alla scomparsa, farebbero pensare a un