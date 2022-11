Centro città, dopo cinque anni le automobili tornano in piazza

FELTRE - Dopo cinque anni quest'oggi le automobili torneranno a circolare lungo via XXXI Ottobre e Largo Castaldi. La rivoluzione viabilistica voluta dalla giunta Fusaro fa oggi il suo debutto e la curiosità nel vedere come la città risponderà a questo nuovo cambiamento è tanta. E proprio per la curiosità la prima giornata non farà particolarmente testo perché molti passeranno solamente per toccare da vicino quelli che sono i cambiamenti messi in atto. Ci vorrà almeno una settimana per capire la reale risposta della popolazione feltrina alla nuova viabilità. Non resterà quindi che attendere. Certo è che è una giornata importante e che proseguirà il dibattito tra favorevoli e contrari alla riapertura.

NUOVA VIABILITA'



È un sistema ibrido quello studiato dalla nuova amministrazione. Il centro sarà infatti da oggi riaperto alle automobili a senso unico, in direzione Ponte Tezze piazza Isola. Ci sarà la creazione di una serie di posteggi lato strada, sia in via XXXI Ottobre sia in Largo Castaldi, per favorire l'accesso alle attività commerciali; l'obiettivo è che si tratti di soste brevi ad alta turnazione. Nelle mattinate di martedì e venerdì, giorni di mercato, e nei fine settimana, sarà creata un'isola pedonale, limitata però alla zona di Largo Castaldi; in queste occasioni gli automobilisti potranno percorrere via XXXI Ottobre per poi salire in centro storico oppure scendere per via Valderoa e immettersi nella viabilità esterna a sud. Tra i parcheggi ed il marciapiede è stata creata anche una corsia ciclabile. Con il nuovo piano della viabilità sono stati rivisti anche alcuni aspetti per la parte storica della città, relativamente però, in larga parte, alla questione dei posteggi, da sempre criticità della cittadella. Posteggi a servizio soprattutto delle attività commerciali nella parte bassa e degli uffici nella parte alta. Nella revisione complessiva della viabilità, infine, è stato rivisto anche l'incrocio a Borgo Ruga, con l'inversione dello stop, che ora è per chi scende da via Luzzo. Nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì sono stati eseguiti i lavori propedeutici, ossia la posa della segnaletica verticale e di alcuni arredi, oltre alla pittura della segnaletica orizzontale. Oggi che è tutto pronto, si parte.

ARGOMENTO DIVISIVO

La questione della mobilità del centro è sempre stata fonte di grandi dibattiti a Feltre. Nonostante si parli di 200 metri di strada, non è ancora chiaro quale sia la soluzione più giusta. Negli anni le sperimentazioni sono state tante. Dal centro aperto a doppio senso di marcia passando per un senso unico interpretato in varie maniere. Nel 2017, dopo alcuni anni di senso unico istituito dall'allora amministrazione Perenzin, si è passati alla pedonalizzazione totale del centro. Dopo cinque anni e il cambio di amministrazione avvenuto a giugno, si fa un passo indietro, attuando un sistema ibrido. Sarà la soluzione migliore? Le somme si tireranno fra qualche anno.