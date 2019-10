Audi a fuoco di notte: la mollano per strada e vanno a dormire in hotel

di Olivia Bonetti

TAIBON AGORDINO - La loro auto era andata a fuoco, decidono di abbandonarla in strada, contromano e andare a dormire in albergo. Non poteva non destare sospetto ieri notte la Audi A3 Sportback ritrovata dai carabinieri della stazione di Falcade a Listolade di Taibon, intorno all’una. La vettura era completamente bruciata, posizionata in contromano e appoggiata ad un muretto. Nessuna persona era presente. Il proprietario M.B.,, risultava irreperibile sia a casa che al cellulare. Sono scattate anche le ricerche ...