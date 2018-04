Alla richiesta del biglietto l'autista del bus viene picchiato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LONGARONE Viaggiava senza biglietto e aveva aggredito l’autista. Un episodio datato, quello avvenuto lo scorso fine gennaio a Longarone su un pullman della Dolomitibus. Ma dopo oltre due mesi di indagini, i carabinieri sono riusciti ad identificare l’autore dell’aggressione. È un 45enne brasiliano, senza fissa dimora: è stato denunciato per lesioni personali e interruzione di pubblico servizio. L’autista aveva riportato il trauma ad un braccio ed era stato costretto a non poter lavorare per 4 giorni. «Finalmente l’anno preso - il commento del presidente di Dolomitibus Giuseppe Pat - e purtroppo casi come questi erano già capitati».