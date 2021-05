BELLUNO - Sulla A27 Mestre-Belluno, per consentire i lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 21 di questa sera, lunedì 31 maggio, alle 6 di martedì 1 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Belluno-Cadola e l'allacciamento con la SS51 Alemagna, verso Longarone/Cortina. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Belluno-Cadola, percorrere la SS51 Alemagna.