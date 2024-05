AURONZO (BELLUNO) - Si tratta di ore, al massimo di alcuni giorni, giusto il tempo da parte del Comune di Auronzo di formalizzare burocraticamente l'assegnazione della gestione del casello di riscossione dei parcheggi posti ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo sul versante di Auronzo di Cadore. La strada di circa 7 chilometri che sale da Rin Bianco di Misurina a forcella Longeres a 2330 metri di quota è perfettamente sgombra dalla neve ed agibile. Il rifugio dovrebbe aprire i primi giorni di giugno.

IL PRECEDENTE

Anche se nei giorni scorsi non sono mancate le rimostranze della componente minoritaria del Consiglio comunale auronzano che si è fatta interprete tramite l’ex sindaca, Tatiana Pais Becher, dell'impossibilità da parte del Soccorso alpino, in caso di chiamata, di salire in quota con i propri mezzi. Difatti all'altezza della Malga Rinbianco la strada era sbarrata da due barriere new jersey in cemento, sia per motivi di sicurezza, sia per permettere una più agevole sgombero della neve da parte delle maestranze. Così in una nota di Tatiana Pais Becher: “Con l'afflusso cospicuo di turisti che dal primo mattino a centinaia già salgono ai piedi delle Tre Cime è assolutamente incomprensibile il blocco totale della strada attuato dall'Amministrazione comunale”.

VIA I BLOCCHI

Una volta rimossi gli sbarramenti, anche i gestori dei rifugi dell'area Tre Cime potranno procedere alle operazioni propedeutiche all'apertura nel prossimo mese. Si tratta dell'Auronzo, del Lavaredo e del Locatelli, oltre alla Malga Grava Longa (Langalm). Novità di quest'anno è che la sosta a pagamento non è più di 24 ore, ma di 12. Così spiega il consigliere comunale delegato per l'area di Misurina, Nicola Bombassei (nella foto): «Per l’anno 2024 le tariffe per il parcheggio delle Tre Cime rimarranno invariate. Abbiamo però lavorato sulle ore di permanenza dei veicoli, cercando di migliorare il servizio dove possibile. Salire alle Tre Cime di Lavaredo, ad esempio in automobile, costerà anche quest’anno 30 euro. La differenza sarà che il tempo di sosta concesso con un ticket non sarà più di 24 ore ma di 12. Quindi, se si entrerà nel parcheggio alle 8 della mattina, il ticket sarà valido fino alle 20. In questo modo puntiamo ad avere più parcheggi liberi al mattino e quindi a ridurre, per quanto possibile, le code. Infatti, il problema riscontrato negli anni scorsi era che molti camper e van, ma anche auto e fuoristrada con tende da tetto, salivano la sera e, in assenza in quell’orario dei parcheggiatori, si posizionavano a casaccio, occupando magari due o tre posti con un solo mezzo. Questo ovviamente andava a discapito di chi saliva al mattino presto e trovava già il parcheggio tutto occupato, anche se in realtà ci sarebbero stati molti altri posti disponibili».

L’ALTERNATIVA

Prosegue Nicola Bombassei: «Complicato attivare il servizio dei parcheggiatori anche di notte, comporterebbe un notevole aumento dei costi di gestione: allora abbiamo studiato, dati alla mano, questo nuovo sistema, così da evitare un aumento delle tariffe. In sostanza, se per esempio un’auto sale alle 18 di venerdì, per pagare un solo ticket di 30 euro, deve uscire entro le 6 della mattina di sabato. Il conteggio delle 12 ore è sempre valido anche per chi entra nelle ore serali. Così, se per ipotesi si accede al parcheggio alle 21 di venerdì per pagare un solo ticket bisognerà uscire entro le 9 di sabato. Se si uscisse invece entro le 21 di sabato si dovranno pagare due ticket». A giustificazione del provvedimento Bombassei conclude: «Lo scopo è come sempre quello di migliorare il servizio, cercando di non incidere troppo sui costi che affrontano i turisti, ma dando il giusto valore alle cose. Sostare con il proprio mezzo ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo è un privilegio. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo».